تونس 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسلا تزال الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس تسيطر على اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، التي رأت في تقاريرها أن المرحلة التي تمر بها البلاد غير مريحة في ظل احتدام التنافس بين المرشحين لكرسي الرئاسة القادم وتباين ردود الفعل بشأنهم وبشأن توجهاتهم السياسية.وكتبت الصحف عن مقتل نحو سبعة أشخاص في مدينة تارودانت جنوب المغرب جراء فياضانات نجمت عن أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.. فيما تحدثت في الشأن الليبي عن إصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج أوامر بتعزيز الوحدات المقاتلة في كافة المحاور بالاحتياجات اللازمة التي تتطلبها العمليات في البلاد.وألقت الضوء على الملف الفلسطيني وتناقلت فحوى مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في برلين الذي شدد خلاله عباس على أن الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن بالمنطقة وأنها رفعت ملفات القدس والاستيطان والأمن والحدود عن طاولة المفاوضات وخالفت الشرعية الدولية واستبدلتها بإجراءات متناقضة مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره.واهتمت بفحوى الاتصال الهاتفي بين المستشارة الأمريكية إنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن القمة التي تم الإعلان عنها بخصوص الأزمة الأوكرانية في إطار ما يسمى بـ " صيغة نورماندي"، مشيرةً إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاستعدادات لإجراء لقاءات مماثلة بين فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا من أجل المضي قدمًا في تنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاقية مينسك للسلام.// انتهى //12:49ت م0127