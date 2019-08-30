لندن 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسارتفع سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.2 في المئة إلى 1530.60 دولارًا أمريكيًا وفي عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 في المئة إلى 1540.80 دولارًا أمريكيًا فاتجه بذلك صوب أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من ثلاثة أعوام، مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة في ظل بواعث المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وآمال تخفيض البنوك المركزية في أنحاء العالم لأسعار الفائدة المصرفية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر أوقية الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة إلى 18.39 دولارًا أمريكيًا والبلاتين بنسبة واحد في المئة إلى 925 دولارًا أمريكيًا والبلاديوم بنسبة 0.9 في المئة إلى 1487.15 دولارًا أمريكيًا.// انتهى //12:56ت م0129