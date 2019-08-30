محايل 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسزار محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس, بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي, معرض محايل للتراث بمقر المركز الحضاري التابع لبلدية محايل عسير .وتجول المحافظ على المعرض, واطلع على محتوياته وأقسامه، واستمع لشرح من صاحب المتحف إدريس الشاعري الذي أشار إلى أن المتحف يحتوي على أكثر من ألف قطعه أثرية وتراثية، وبعض المخطوطات القديمة والأسلحه إلى جانب بعض الأدوات المستخدمة في الزراعه وتجهيز الطعام .وأبدى المحافظ عن سعادته بهذا المعرض الذي يضم العديد من المقتنيات التراثية والأثرية ، مقدمآ شكره لصاحب المتحف على مابذله من جهود في سبيل جمع هذه المقتنيات الأثرية والتراثية، ولبلدية المحافظة على تهيئة وتجهيز الموقع ليكون متحفآ مميزآ يرتاده الزوار من داخل المحافظة وخارجها .// انتهى //13:09ت م0132