الأسياح 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسزار رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم مساعد بن عبدالمحسن السيف أمس ، دائرة النيابة العامة بمحافظة الأسياح بعد انتقالها مباشرة أعمالها بمقرها الجديد بطريق الملك فهد بالمحافظة.واجتمع رئيس الفرع مع رئيس الدائرة الشيخ فهد بن عبدالله اللاحم ومنسوبي الدائرة، حاثا على استمرار التقدم والعمل بما يبرئ الذمة أمام الله وتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ .كما حث السيف منسوبي الدائرة على تذليل جميع المعوقات لتحقيق المصلحة العامة في ظل توجيهات ومتابعة معالي النائب العام ومعالي الوكيل ـ حفظهما الله ـ المستمرة الحاثة على الرقي بالعمل وتهيئة الإمكانات المادية والبشرية .واطلع السيف على المبنى وتلمس احتياجاتهم انطلاقا من متابعة وتوجيهات معالي النائب العام .// انتهى //13:38ت م0134