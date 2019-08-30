عمّان 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.5 في المئة لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1981.1 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 11.8 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.6 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 158.7 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 58.9 مليون دينار أردني، مقارنة مع 22.8 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 43.5 مليون سهم، نفذت من خلال 12283 صفقة.// انتهى //13:39ت م0135