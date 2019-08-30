لندن 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية اهتمامها بمسألة تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مهام البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع، ومناقشة تبعات هذه الخطوة على حزب المحافظين الحاكم، وأحزاب المعارضة.وأخبرت الصحف رفض محكمة اسكتلندية طعن معارضي رئيس الوزراء البريطاني جونسون بتعليق عمل البرلمان.ونقلت الصحف عن وزير النقل والمواصلات البريطاني، جرانت شابس إن الحكومة البريطانية وضعت بدائل للـ"باك ستوب" أو "شبكة الأمان" الخاصة بأيرلندا الشمالية، تتضمن أفكار لمشاريع تجارية موثوق بها،وأفادت الصحف بتراجع ثقة المستهلك البريطاني في أغسطس الجاري إلى أدنى معدلاتها خلال 6 سنوات، في ظل مخاوف البريطانيين من تأثير خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق على أوضاعهم المالية.// انتهى //13:52ت م0139