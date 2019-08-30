نجران 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويُحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، وبدر الجنوب، وشرورة، وخباش، ويدمه، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //13:54ت م0140