الباحة 29 ذو الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس 2019م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، تعازيه ومواساته لذوي الموظف المستشار بإمارة منطقة الباحة محمد بن مشرع البقمي -رحمه الله-.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.من جانبهم أعربت أسرة البقمي عن شكرهم وبالغ امتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه, داعين الله بأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.// انتهى //14:55ت م0143