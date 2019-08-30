الباحة 29 ذو الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس 2019م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار متوسطة تصحب برياح نشطة سطحية وتسافط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الباحة, والحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //14:55ت م0144