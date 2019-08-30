نجران 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، برنامجها للتطوير المهني ضمن أسبوع التهيئة للمعلمين خلال العام الدراسي الجاري، وذلك بمركز الأمير مشعل للتدريب بالمنطقة.واشتمل البرنامج على 18 حقيبة تدريبية، وورشة عمل تنوعت عناوينها بين طرق التدريس الحديثة للصفوف الأولية، والتخطيط للفهم، والإدارة الصفية، والطرق الحديثة في تدريس مادة الرياضيات، والتعلم النشط، والحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، ولائحة السلوك وكيفية التعامل معها، وفن التعامل مع طلاب التربية الخاصة، ومهارات القيادة الحديثة، وإدارة البيئة الصفية، إضافة إلى الخرائط الذهنية، والتعلم التعاوني، والتقويم المستمر وتطبيقاته المختلفة، وتجويد الزيارات الفنية والشخصية للقيادات المدرسية، ومفهوم الإرشاد المدرسي.// انتهى //14:56ت م0147