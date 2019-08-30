الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي، اليوم بمقر وزارة الخارجية التركمانية معالي نائب وزير الخارجية التركماني بردي ماتييف.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بين البلدين، وتنسيق زيارات مرتقبة للوفود بين الجانبين، بالإضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:57ت م0148