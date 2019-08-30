تبوك 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //15:52ت م0153