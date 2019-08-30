الدمام 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واستفقد وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور صالح بن علي الراشد أمس، مباني الطالبات في مجمع كليات الريان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطالبات وتوفير الجو المناسب لهن لبدء عام دراسي حافل بالتحصيل العلمي والتفوق، داعيا العلي القدير أن يوفقهم ويكتب لهم التوفيق والنجاح .وأفاد الدكتور الراشد أن الجامعة سخرت جميع الإمكانيات والطاقات البشرية وأنظمتها الإلكترونية من اجل استقبال العام الدراسي الجديد ضمن الخطط الاستراتيجية للجامعة في كافة المحافظات التابعة لها ، مؤكداً جاهزية جميع الكليات بالحرم الجامعي بالراكة و مجمع كليات الريان بالدمام وكليات الجامعة بمحافظة الجبيل والاجتماع مع المسؤولين حول ذلك والمباني المحيطة وشبكة البث التلفزيونية، إضافة إلى اعتماد خطة سير المركبات بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية في مداخل ومخارج الجامعة والتأكد من انسيابية الحركة المرورية لدخول وخروج الحافلات والسيارات التي تُقل الطالبات.وأشار، إلى أن الجامعة ممثلة في إدارة الحركة وفرت 135 باصاً مجهزاً بأحدث التجهيزات ليقدم خدمات للطالبات في كافة الأحياء والمحافظات التابعة للجامعة مثل الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة لتنقّل من والى الأحياء ليستفيد من هذه الخدمة المجانية 4050 طالبة، كما تم تفقد حافلات نقل الطالبات ومواقعها والتأكيد على التزام السائقين بأعلى درجات السلامة المروية ومراعاة التقلبات الجوية لا قدر الله وذلك حفاظا على أرواح الطالبات والتقيد بالسرعات المحددة في كافة المواقع التابعة للجامعة، مبيناً أن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة استعدت لطباعة واستقبال تصاريح الدخول للحرم الجامعي وإصدار البطاقات الجامعية .وأضاف الدكتور الراشد، أن الجامعة سخرت كافة الكوادر البشرية والأنظمة وهيّأت كافة العوامل التي ترفع من مستوى التحصيل وذلك استمرارا للإنجازات التي حققتها الجامعة وتوفير كافة الأدوات التي تساعد عضو هيئة التدريس لتقديم المزيد من العطاء العلمي، حيث دشنت وكالة الجامعة للتواصل المباشر مع وكيل الجامعة خدمة ( واتس أب الأعمال ) عبر الرقم (0133333040) وذلك في إطار مواكبة التقنية واستقبال المقترحات والرد على الاستفسارات التي تخص الوكالة وتوفر هذه الخدمة الجهد والوقت للمراجع من أجل الاستعلام عن أي موضوع من خلال هاتفه المحمول.// انتهى //16:18ت م0156