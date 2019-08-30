الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واستختتم غدًا منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 3 مباريات.ويستضيف الاتفاق نظيره الأهلي على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويحل الهلال ضيفاً على الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويلتقي الاتحاد والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.// انتهى //16:39ت م0161