محايل 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسدشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس وبحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد السروي فرقة دمات عسير الشعبية ، وذلك بمقر مسرح المركز الحضاري التابع للبلدية ، بدئ الحفل بالقرآن الكريم ثم القى خالد مسفر كلمة الفرقة والتي شكر من خلالها المحافظ المكلف ومدير جمعية الثقافه والفنون ومديري الإدارارت الحكومية على حضورهم ومشاركتهم للحفل . فكلمة مدير جمعية الثقافه والفنون " سروي " الذي بارك لفرقة دمات عسير بمناسبة تسجيلها رسميآ ضمن الفرق الشعبية بالمنطقة ، منوهآ بأهمية المحافظة على الموروث الشعبي ، وشكر المحافظ على حضوره ورعايته للحفل .وقدم الشاعر مفرح صمان نبذه تعريفيه عن لون الدمه، بوصفه لون شعبي فني وحماسي، ومن الفنون الاستعراضية ذات الطابع المثير بقوته وسرعته في الأداء، الأمر الذي حرص الأكداد السابقون على الاستفادة منه وتوظيفه في خلال الحروب.وأكد أن هذا الفن يصنف ضمن فنون و رقصات الحرب، ثم تطور بعد ذلك شيئاً فشيئاً، فتعددت استخداماته ليصبح من مظاهر التعابير بالفرح في الأعياد والزواجات وعدة مناسبات منها استقبال الضيوف والختان ، ثم قدمت الفرقة الشعبية عدد من اللوحات الشعبية التي نالت إستحسان الجميع ، وفي نهاية الحفل تبادل الجميع الهدايا التذكارية .// انتهى //16:40ت م0164