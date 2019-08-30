ثقافي / الشيخ الصامل يلقي خطبة الجمعة بالجامع السعودي بكوالالمبور
الجمعة 1440/12/29 هـ الموافق 2019/08/30 م واس
مكة المكرمة 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس
ألقى فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل اليوم خطبة الجمعة في الجامع السعودي بكوالالمبور، في إطار زيارته الحالية لمملكة ماليزيا .
وتحدث فضيلته في بداية الخطبة بتقوى الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} وقال : إن الله تعالى بعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ، فأصلح الله به الأرض بعد فسادها، مبيناً أن لإصلاح الأرض أسباباً بينها الله في كتابه ونبيُه صلى الله عليه وسلم في سنته، ويأتي في مقدمة هذه الأسباب في إصلاح الأرض بل هو أهمهُا وأعظمُها توحيدُ رب العالمين وإخلاص العبادة لله ، وطاعةُ رسوله .
وأبان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية أنه لا صلاح للأرض وأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباعُ لرسوله ليس لأحد غيره، وأن الله سبحانه وتعالى أصلح الأرض برسوله عليه الصلاة والصلام ودينه وبالأمر بتوحيده، ونهى عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله.
وأشار فضيلته إلى أن شرطا قبول العمل هو : إخلاص العمل لله وحده لا شرك له، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: { بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون }،.وقال عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى :( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه).
وأكد فضيلته أن شريعة الإسلام التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام هي شريعة الرحمة والتيسير ونبيها عليه الصلاة والصلام هو نبي الرحمة ، وأثنى الله تعالى على هذه الأمة بقوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً )أي عدلاً خياراً ، مشدداً على أن تحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال في الدين مطلب شرعي، فقد حذر النبي عليه الصلاة والصلام من التطرف والغلو والتشدد في الدين.
وكان بين جموع المصلين عدد من قيادات العمل الإسلامي وسفراء الدول العربية والإسلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي، الذين استمعوا للخطبة التي ترجمت للغة الماليزية.
وألتقى الصامل عقب صلاة الجمعة بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود قطان، وجمع من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في خيمة الملحقية الدينية بكوالالمبور.
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17:32ت م
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