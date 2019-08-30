مكة المكرمة 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسألقى فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل ‏اليوم خطبة الجمعة في الجامع السعودي بكوالالمبور، في إطار زيارته الحالية لمملكة ماليزيا .‏وتحدث فضيلته في بداية الخطبة بتقوى الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ ‏مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} وقال : إن الله تعالى بعث نبيه محمداً صلى الله ‏عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ‏، فأصلح الله به الأرض بعد فسادها، مبيناً أن لإصلاح الأرض أسباباً بينها الله في كتابه ونبيُه صلى ‏الله عليه وسلم في سنته، ويأتي في مقدمة هذه الأسباب في إصلاح الأرض بل هو أهمهُا وأعظمُها ‏توحيدُ رب العالمين وإخلاص العبادة لله ، وطاعةُ رسوله .‏وأبان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية أنه لا صلاح للأرض وأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود ‏والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباعُ لرسوله ليس لأحد غيره، وأن الله سبحانه وتعالى أصلح ‏الأرض برسوله عليه الصلاة والصلام ودينه وبالأمر بتوحيده، ونهى عن إفسادها بالشرك به ‏وبمخالفة رسوله.‏وأشار فضيلته إلى أن شرطا قبول العمل هو : إخلاص العمل لله وحده لا شرك له، ومتابعة النبي ‏صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: { بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا ‏خوف عليهم ولا هم يحزنون }،.وقال عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى :( أنا أغنى ‏الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه).‏وأكد فضيلته أن شريعة الإسلام التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام هي شريعة الرحمة والتيسير ‏ونبيها عليه الصلاة والصلام هو نبي الرحمة ، وأثنى الله تعالى على هذه الأمة بقوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً )أي عدلاً خياراً ، مشدداً ‏على أن تحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال في الدين مطلب شرعي، فقد حذر النبي عليه الصلاة ‏والصلام من التطرف والغلو والتشدد في الدين.وكان بين جموع المصلين عدد من قيادات العمل الإسلامي وسفراء الدول العربية والإسلامية وأعضاء السلك ‏الدبلوماسي، الذين استمعوا للخطبة التي ترجمت للغة الماليزية.وألتقى الصامل عقب صلاة الجمعة بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود قطان، وجمع من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في خيمة الملحقية الدينية ‏بكوالالمبور.‏// انتهى //17:32ت م0172