الدمام 29 ذوالحجة 1440 الموافق 30 أغسطس 2019م واسالتقى مدير عام جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز المحبوب برئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، بحضور الأمين العام المكلف المهندس عبدالرحمن الحمين، وذلك بمقر الجمعية بالدمام.وبحث الطرفان أوجه التعاون بين الطرفين وأبرز إنجازات الجمعية وأهمية تعزيز الشراكة بينهما وسبل تعزيز التكامل بين الجمعية والغرفة، واتفقا على تعزيز التعاون واستمرار اللقاءات بين الجمعية واللجان ذات الاختصاص بما يخدم التكامل الاجتماعي.وأكد مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أهمية التعاون بين الجمعية وغرفة الشرقية، وأشار مشيرا إلى أن هناك لجان عديدة في غرفة الشرقية بالإمكان الاستفادة منها بمجال ذوي الإعاقة والعمل على شراكات مجتمعة تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى//17:33ت م0175