فريتاون 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019م واسسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا، الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية سيراليون.جاء ذلك خلال استقبال دولة نائب رئيس الجمهورية محمد جولدي جالو، للسفير الدخيل الله، في مكتبه بالعاصمة فريتاون.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سيراليون، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.// انتهى //18:19ت م0179