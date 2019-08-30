بيروت 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.18% أي ما يعادل 0.25 نقطة، ليقفل عند مستوى 796.76 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 45 ألفاً و 875 سهماً، بقيمة 315 ألفاً و 968 دولاراً أمريكيا، نفذت خلال 29 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و 869 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و 883 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:20ت م0180