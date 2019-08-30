اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.18%
الجمعة 1440/12/29 هـ الموافق 2019/08/30 م واس
بيروت 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.18% أي ما يعادل 0.25 نقطة، ليقفل عند مستوى 796.76 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 45 ألفاً و 875 سهماً، بقيمة 315 ألفاً و 968 دولاراً أمريكيا، نفذت خلال 29 صفقة.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و 869 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و 883 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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