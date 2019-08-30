نيويورك 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على ارتفاع، مع ارتياح المستثمرين بفضل إشارات على أن الولايات المتحدة والصين ستستأنفان محادثات التجارة، مما قلل المخاوف من زيادة الأضرار الناجمة عن حربهما التجارية الممتدة والتي أرقت أسواق المال.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 114.14 نقطة بما يعادل 0.43 % ليفتح عند 26476.39 نقطة.وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 12.51 نقطة أو 0.43 % ليسجل 2937.09 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 41.76 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 8015.16 نقطة.// انتهى //18:21ت م0182