الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واساجتمع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم بمقر وزارة التجارة في مدينة جاكرتا بمدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة التجارة الإندونيسية محمد أكبر، على هامش زيارة الأمين العام إلى جمهورية إندونيسيا.وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون في مجال التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، وذلك في إطار اعتماد خطة العمل المشترك بين الجانبين.وتطرق الاجتماع إلى مقترح الجانب الإندونيسي بشأن البدء في مفاوضات التجارة الحرة، وآليات وسبل التعاون في مجال التجارة، وتبادل الجانبين أفضل الممارسات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تواجد القطاع الخاص من الجانبين.// انتهى //18:24ت م0183