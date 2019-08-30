الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسعادت بعثة المنتخب السعودي للريشة الطائرة إلى المملكة العربية السعودية، بعد تتويجها بوصافة البطولة العربية وبطولة غرب آسيا للناشئين تحت 15 و 17عام وتحقيق 5 ميداليات، فضيتين و ثلاث برونزيات، وحظيت البعثة باستقبال من المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة يزيد المسعود الذي هنأ الأبطال على الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى في تاريخ اللعبة عبر تحقيق ميداليات على المستوى العربي أو الآسيوي.وقدم المسعود شكره للطاقم الإداري والفني للبعثة برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالكريم الربيعة تقديراً لجهودهم المبذولة لحقيق هذا الانجاز و تمثيل المملكة على أكمل وجه خلال هذه المشاركة.وكان لاعبي المنتخب السعودي أحمد باشهاب ويزن الصائغ قد توجا بفضية الزوجي للبطولة العربية كما توج الثنائي ضياء شعيب وعبدالعزيز سردار ببرونزية الزوجي ، بينما توج اللاعب احمد باشهاب ببرونزية الفردي، وعلى المستوى الآسيوي توج ثنائي المنتخب السعودي أحمد باشهاب و يزن الصائغ بفضية الزوجي بينما حظي لاعب المنتخب السعودي أحمد باشهاب ببرونزية الفردي.// انتهى //19:42ت م0190