الدمام 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واساختتم أمس، برنامج "الاحترافية في خدمة العملاء"، الذي نظمته غرفة الشرقية، للسيدات، واستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وناقش البرنامج الذي قدمه مدربين من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال، عدة محاور رئيسية عززت ثقافة موضوع الاحترافية في خدمة العملاء لدى طالبات العمل من السعوديات.وتضمن البرنامج معلومات عن الاحترافية في خدمة العملاء وآليات تطبيقها وأثرها الإيجابي على المتدرب والمنشأة وتنمية المهارات في التعامل مع أنماط العملاء بكفاءة واقتدار وتعزيز أُسس التميز ومهارات إدارة علاقات العملاء، إضافة إلى المهارات الشخصية والخدمة الاحترافية، والتحول الإيجابي والتعامل مع التحديات، واستعرض مجموعة من النماذج العالمية في خدمة العملاء.ويأتي هذا البرنامج الذي منح المشاركات فيه شهادات حضور، ضمن مبادرة الغرفة الوطنية لتأهيل وتدريب 3000 شاب وفتاة من طالبي العمل السعوديين 2019، في التخصصات المطلوب توطينها.// انتهى //.20:36ت م0192