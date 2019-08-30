السيح 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسأعلن المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالخرج عن بدء القبول والتسجيل في معهد الفرقان النسائي بمدينة السيح للفصل الأول من العام الدراسي الجديد 1441 ‏هـ .ويشتمل البرنامج الذي يعقد بمقر المعهد في حي غرناطة غربي السيح ، على حفظ ودراسة علوم القرآن الكريم والتجويد والتفسير والعقيدة والفقه.يذكر أن المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بالخرج يعد إحدى المؤسسات الخيرية التعليمية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ويعنى بتعليم كتاب الله وعلومه وتـدريـس مـبادئ العقيدة والسنة النبوية والفقه الإسلامي للبنين والبنات ، من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة والوسائل المتقدمة.// انتهى //20:51ت م0194