مكة المكرمة 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه في مكة المكرمة أمس، وبحضور معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئه كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، رئيس إدارة مسلمي القوقاز الشيخ شيخ الإسلام الله شكر باشا زاده والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والعمرة وفي مقدمتها الخدمات و التسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.من جانبه قدم رئيس إدارة مسلمي القوقاز التهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج ، مثمّنًا ما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من جهود مخلصة للإسلام والمسلمين وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار، وتوفير جميع سبل الراحة لهم وتسهيل أداء المناسك براحة واطمئنان.// انتهى //20:53ت م0195