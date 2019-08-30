محايل 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسأطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة محايل أمس بالتعاون مع إدارة التعليم بالمحافظة المرحلة الثانية من مشروع الحقيبة المدرسية, لتوزيع 400 حقائب مدرسية للطلاب والطالبات بقرى حميد العلايا وإخلال وحبطن وخيم, بحضور المحافظ المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ومدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم ، وتهدف الجمعية من خلال المشروع إلى تأمين المستلزمات الدراسية للطلاب والطالبات لإعانتهم في مسيرتهم التعليمية.وأوضح نائب رئيس الجمعية المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي , أن المشروع يأتي انطلاقاً من مسؤولية الجمعية لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وحرصها على توفير الرعاية الشاملة للطلاب من خلال التنوع في مشاريعها وبرامجها، حيث يُعد هذا المشروع أحد المشاريع التي تسعى من خلاله الجمعية إلى إزالة المعوقات التي تعترض المسار التعليمي للطلاب والطالبات، وفق استراتيجية دقيقة تحقق لهم التفوق في تحصيلهم الدراسي.وبين الفلقي أن المشروع عبارة عن حقيبة مدرسية بكامل الأدوات والمستلزمات الدراسية ، مفيدًا أن الجمعية بالتعاون مع إدارة التعليم قامت بتوزيع 305 من حقائب مدرسية خلال المرحلة الأولى فيما بلغ العدد في المرحلة الثانية 400 حقيبة مدرسية، وسيتبعها مراحل قادمه حسب احتياج المدارس في القرى النائية.// إنتهى //20:54ت م0197