إسلام آباد 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واساتفقت باكستان ومصر على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية.جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة التعاون العسكري المشتركة بين باكستان ومصر، الذي انعقد في باكستان على مدى الأيام الثلاثة الماضية.وقاد الوفد الباكستاني في الاجتماع وكيل وزارة الدفاع إكرام الحق، بينما قاد الوفد المصري مساعد وزير الدفاع والإنتاج العسكري اللواء طارق سعد زغلول عبد المجيد.وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الباكستانية اليوم أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز التعاون الدفاعي واستكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون في مجالات الإنتاج الدفاعي والتدريب العسكري والتمارين العسكرية المشتركة.// انتهى //20:55ت م0198