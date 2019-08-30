تبوك 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واساختتمت بمدينة تبوك أمس أعمال الملتقى السادس لأمناء ومديري أندية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الذي استضافة نادي تبوك لذوي الإعاقة واستمر يومين.واستعرض الملتقى في يومه الأول توصيات الملتقى في دورته السابقة، وتسجيل اللاعبين في مكاتب الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى آلية تطوير الرياضة البارالمبية , في حين تناولت جلسة الملتقى الأخيرة في يومها الثاني انتقالات اللاعبين وإعارتهم بين الأندية ومناقشة مشاركة المرأة من ذوي الإعاقة في الأندية وإقرار التوصيات الختامية.وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي تبوك لذوي الإعاقة أحمد بن عطية الحارثي أنّ الملتقى هدف إلى رفع جميع التجهيزات والاستعداد للموسم الجديد وتفعيل جميع الألعاب والسعي لتطوير هذه الرياضة ما سينعكس إيجاباً على نتائج المنتخب السعودي في المحافل خليجياً وعربياً ودولياً, مشيراً إلى أن الملتقى اسهم في إكتساب الخبرات من خلال إحتكاك الأندية بعضها مع بعض وتدعم العلاقات بين المشاركين، معربًا عن شكره لفريق العمل على جهودهم في تنظيم هذا الملتقى ولجميع المشاركين فيه على ما يقومون به من جهود و عمل متواصل لخدمة هذه الرياضة ودعم المواهب من ذوي الإعاقة.// انتهى //21:01ت م0199