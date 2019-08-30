رياضي/ "أعتبار" تنتزع نوماس أشواط البكار.. و"مياس" يحسم شوط القعدان الرئيسي في أشواط الإنتاج للجذاع بمهرجان ولي العهد للهجن 2
الجمعة 1440/12/29 هـ الموافق 2019/08/30 م واس
الطائف 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس
شهد ميدان الهجن بمحافظة الطائف مساء اليوم، تنفيذ سباقات أشواط الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، المخصصة لفئة الجذاع لمسافة 5 كم.
وتضمن تنفيذ أربعة أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:
الشوط الأول: "أعتبار" لسليمان تراحيب الدعجاني.
الشوط الثاني: "مياس" لبيشان محمد العجمي.
الشوط الثالث: "يمامه" لعلي ربيع العجمي.
الشوط الرابع: "مبلش" لعبدالله راضي الهاجري.
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21:11ت م
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