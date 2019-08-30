الطائف 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسشهد ميدان الهجن بمحافظة الطائف مساء اليوم، تنفيذ سباقات أشواط الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، المخصصة لفئة الجذاع لمسافة 5 كم.وتضمن تنفيذ أربعة أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:الشوط الأول: "أعتبار" لسليمان تراحيب الدعجاني.الشوط الثاني: "مياس" لبيشان محمد العجمي.الشوط الثالث: "يمامه" لعلي ربيع العجمي.الشوط الرابع: "مبلش" لعبدالله راضي الهاجري.//انتهى//21:11ت م0200