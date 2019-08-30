الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واستعادل فريقا الشباب والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض،ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وشهدت المباراة إهدار الشباب لركلة جزاء عند الدقيقة 73 نفذها كريسيتان جوانكا، وأكمل الفيصلي اللقاء بعشرة لاعبين، بعد أن تلقى البديل أحمد أشرف البطاقة الحمراء عند الدقيقة 85.ورفع الشباب رصيده إلى 4 نقاط في المرتبة الثانية مؤقتاً، بينما وصل الفيصلي إلى النقطة الثانية في المركز الثامن.// انتهى //22:07ت م0216