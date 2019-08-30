إسلام آباد 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان اليوم في مكتبه بإسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.وأكد معالي عمر خان اهتمام باكستان بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية، وحرصها على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات التي تعود بالفائدة على البلدين.// انتهى //22:18ت م0219