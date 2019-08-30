وادي الدواسر 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسيُنفذ النشاط الكشفي بإدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، غداً الأحد مبادرة "أهلاً بعودتكم" وذلك بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1440- 1441هـ ، وتستمر خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي .وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان ، أن المبادرة تهدف الى حث منسوبي المدارس إلى أهمية الوقت واستثماره فيما يًفيد والبداية الجادة للعام الدراسي ، وتوكيد أهمية العلم في حياة الأسرة والمجتمع والوطن ، وإكساب المستهدفين من الطلاب سلوكيات تربوية هادفة .وأفاد آل ويان أن الوحدات الكشفية ستشارك في استقبال الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي من خلال تقديم الألعاب التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم، والانسجام مع البيئة المدرسية، وتعلمهم بعض العادات والقيم، ومن أهمها مراعاة أدوار الآخرين، واحترام أفكارهم، وإظهار روح التعاون بينهم ، كما تتضمن الفعاليات توزيع بطاقات التهاني والورود صبيحة أول يوم دراسي على أفراد المجتمع ، والمساهمة في توزيع المقررات الدراسية .// انتهى //22:34ت م0221