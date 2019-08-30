جدة 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسرفع معالي الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.وأبدى معاليه فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في الارتقاء بمستوى أعمال المركز والخدمات التي يقدمها للقطاعات المستفيدة في المملكة.// انتهى //22:40ت م0222