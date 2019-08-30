الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسكسب فريق النصر نظيره الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء، ضمن مواجهات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف المباراة الوحيد مع انطلاق شوط المباراة الثاني عند الدقيقة 49 عن طريق اللاعب فراس البريكان.وبهذه النتيجة يصل النصر إلى النقطة السادسة في المرتبة الأولى، في المقابل بقي الفتح في المركز الـ 13 بدون نقاط.// انتهى //23:08ت م0227