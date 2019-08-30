قلقيلية 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، مما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط .وأفادت مصادر محلية في القرية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، صوب المشاركين ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي عولجوا ميدانيًا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.// انتهى //23:10ت م0229