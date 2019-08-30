الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسحقق نادي أبها انتصاره الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.وافتتح أبها أهدافه في الدقيقة 31 عن طريق لاعبه مهدي جيان، وفي شوط المباراة الثاني سجل الوحدة هدف التعديل عن طريق مدافعه الإسباني ألبرتو بوتيا في الدقيقة 65، وفي الوقت بدل الضائع سجل أبها هدف الفوز عن طريق اللاعب عمار النجار.وبهذه النتيجة يصل أبها للمرتبة الثامنة بثلاث نقاط، وبقي الوحدة في المركز الـ 15 بدون نقاط.// انتهى //23:18ت م0231