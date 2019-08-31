القاهرة 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واستأهل نادي "بيراميدز" إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق حرس الحدود بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد بتروسبورت، في ربع نهائي البطولة.وبهذه النتيجة، يواجه "بيراميدز" في المربع الذهبي للبطولة فريق بتروجيت يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت.وكان "بيراميدز" قد أطاح بفريق طنطا في دور الـ 32 بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، ثم هزم النادي الأهلي بهدف نظيف في دور الـ 16.// انتهى //00:17ت م0237