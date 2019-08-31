واشنطن 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واستغلب السويسري روجر فيدرير على البريطاني دانييل إيفانز، بنتيجة (6-2 و6-2 و6-1 ) ليبلغ دور الـ 16 من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في نيويورك.وسدد فيدرير الذي يسعى للقبه السادس في بطولة أمريكا المفتوحة، 48 ضربة ناجحة و10 ضربات إرسال ليطيح بإيفانز، الذي خسر المباريات الثلاث التي جمعته باللاعب البالغ من العمر 38 عامًا.وسيلعب فيدرير المصنف الثالث، أمام بابلو كارينو بوستا أو ديفيد جوفين في الدور المقبل.// انتهى //00:23ت م0240