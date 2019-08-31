الرياض 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسبات فريق الوصل الإماراتي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، رغم خسارته أمام الهلال السوداني بهدف مقابل هدفين، اليوم في إياب دور الـ32 للمسابقة.واستفاد بطل الإمارات من فوزه على ذهاباً بهدفين دون رد ليضمن العبور إلى الدور التالي بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين.وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في الدقيقة 11 عن طريق وليد الشعلة الذي عزز تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 78، فيما سجل البرازيلي فابيو دي ليما هدفا في الدقيقة 86، منح به فريقه بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.//انتهى //00:24ت م0241