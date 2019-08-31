نيويورك 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على تباين مع نهاية تعاملات الجلسة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 03ر41 نقطة، أو16ر0% ، ليصل إلى 28ر26403 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 88ر1 نقطة، أو 06ر0%، ليصل إلى 46ر2926 نقطة.وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا منخفضا بمقدار 51ر10 نقطة ، أو 13ر0% ، ليصل إلى 88ر7962 نقطة.// انتهى //02:36ت م0248