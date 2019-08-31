اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
السبت 1441/1/1 هـ الموافق 2019/08/31 م واس
نيويورك 29 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على تباين مع نهاية تعاملات الجلسة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 03ر41 نقطة، أو16ر0% ، ليصل إلى 28ر26403 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 88ر1 نقطة، أو 06ر0%، ليصل إلى 46ر2926 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا منخفضا بمقدار 51ر10 نقطة ، أو 13ر0% ، ليصل إلى 88ر7962 نقطة.
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