عام / الصحف السعودية
السبت 1441/1/1 هـ الموافق 2019/08/31 م واس
الرياض 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أوامر ملكية: إنشاء وزارة الصناعة.. وتعيين بندر الخريف وزيراً لها
واينر : المملكة أهم شريك لأميركا في مكافحة الإرهاب وموقفها
استمرار فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2019» في الأردن بمشاركة القوات المسلحة السعودية
السواحه: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترسيخ لعزيمة المملكة نحو مستقبل مُبتكِر
الكهموس: نتطلع لتحقيق تطلعات القيادة لمواكبة رؤية 2030 في مجال مكافحة الفساد
رئيس الديوان العام للمحاسبة يشكر القيادة على تعديل مسمى الديوان
العواد يشكر القيادة على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لهيئة حقوق الإنسان
الغانمي يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه نائباً لوزير العمل
عبدالله الغامدي يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني
الحملات الميدانية تضبط أكثر من 3.7 مليون مخالفاً للأنظمة
البدء في تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل.. غداً
رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار هندوراس فتح بعثة في القدس مخالف للإجماع الدولي
ارتفاع ضحايا السيول في السودان إلى 78 قتيلاً
واشنطن تدرج الناقلة الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على ربانها
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