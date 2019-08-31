الرياض 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أوامر ملكية: إنشاء وزارة الصناعة.. وتعيين بندر الخريف وزيراً لهاواينر : المملكة أهم شريك لأميركا في مكافحة الإرهاب وموقفهااستمرار فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2019» في الأردن بمشاركة القوات المسلحة السعوديةالسواحه: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترسيخ لعزيمة المملكة نحو مستقبل مُبتكِرالكهموس: نتطلع لتحقيق تطلعات القيادة لمواكبة رؤية 2030 في مجال مكافحة الفسادرئيس الديوان العام للمحاسبة يشكر القيادة على تعديل مسمى الديوانالعواد يشكر القيادة على الثقة الملكية بتعيينه رئيساً لهيئة حقوق الإنسانالغانمي يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه نائباً لوزير العملعبدالله الغامدي يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة تعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطنيالحملات الميدانية تضبط أكثر من 3.7 مليون مخالفاً للأنظمةالبدء في تنفيذ قرار حظر التدخين داخل أماكن العمل.. غداًرئيس الوزراء الفلسطيني: قرار هندوراس فتح بعثة في القدس مخالف للإجماع الدوليارتفاع ضحايا السيول في السودان إلى 78 قتيلاًواشنطن تدرج الناقلة الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على ربانها// يتبع //06:09ت م0003