وقالت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تعليم مختلف ) : مشروعنا الوطني المتمثل في رؤية 2030، والذي يشمل مختلف نواحي الحياة، والتي عبر عنها الأمير محمد بن سلمان بـ»رؤية 2030» هي خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمّة طموحة.وبينت أن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا، وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة، غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة، يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر.واعتبرت أن التعليم عنصر مهم للغاية في تحقيق الرؤية؛ كونه يؤسس أجيالاً متعاقبة، تشارك في تحقيق الرؤية، وتستفيد من نتائجها، وكوننا بصدد بدء عام دراسي جديد يبدأ غداً وجب علينا أن نقول ما وجب علينا قوله، وإعطاء كل ذي حق حقه من خلال المشاهدة والمتابعة للمنجز التعليمي والأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها، فبالأمس القريب كانت مناسبة تدشين مدارس الطفولة المبكرة، وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة منذ ثماني سنوات، والتي هي بحق مدرسة نموذجية متكاملة العناصر، ستساهم في إيجاد بيئة تعليمية متطورة، لا تساعد فقط في إيصال المعلومة، ولكن تحفز على تطوير الفكر عند الطلبة، وتنمية المواهب والقدرات في تطور نوعي يتناسب ومشروعنا الوطني الجبار.واضافت : ما سمعناه من وزير التعليم وشاهدناه من مرافق تعليمية يعطينا تصوراً لما سيكون عليه وضع التعليم في السنوات المقبلة في بلادنا من تطور لا يقتصر على المباني، وإن كان تطويرها مهماً جداً وعنصراً يتوازى مع العنصر الفكري الذي هو الأساس. سمعنا عن خطط طموحة تعتبر نقلة نوعية حال تنفيذها، تشمل أيضاً الكادر التعليمي وتطوير قدراته حتى يؤدي رسالته والمهمة الكبرى المنوطة به على الوجه المطلوب.واشارت الى ان تغيير نمط التعليم بعناصره المختلفة مطلب أساسي؛ كوننا في عالم متسارع المتغيرات، يتطلب منا أن نؤسس الطالب في مرحلة مبكرة من عمره تأسيساً قوياً، ينطلق بعده إلى آفاق أرحب من درجات التعليم المختلفة، وهو على أتم الاستعداد لخوض غمارها.// يتبع //06:10ت م0004