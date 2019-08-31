طرابلس 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، موضحة أن هدوء حذر يسود معظم الجبهات والمحاور العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق ، مشيرة إلى أن قوات السلاح الجوي نفذت ضربات على تمركزات شملت وادي الربيع وعين زارة.وأشارت إلى كلمة وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة في قمة التيكاد باليابان أن هناك قوى خارجية - لم يسمها - دعمت العدوان على العاصمة طرابلس.وعرجت الصحف على بيان القيادة الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم»، وكشفها عن دراسة موعد وعدد القوات التي ستعود إلى ليبيا.// انتهى //08:40ت م0010