واشنطن 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واساشتدّت الليلة الماضية قوّة الإعصار دوريان ليُصبح إعصارًا من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون الذي يضمّ خمس فئات، مع رياح تبلغ سرعتها حوالى 215 كلم/ساعة.وأشار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث نشرة له الساعة 00,30 ت غ، إلى أنّ الإعصار موجود فوق المحيط الأطلسي على بُعد نحو 925 كلم شرق مدينة ويست بالم بيتش بفلوريدا وعلى بُعد 645 كلم شرق جزر البهاما.ويُتوقّع وصول الإعصار إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الاثنين أو الثلاثاء، حسب المركز.// انتهى //09:09ت م0011