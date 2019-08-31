القاهرة 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي ألقاها أمام الجلسة الختامية لمؤتمر قمة "تيكاد 7" التي اختتمت فعالياتها أمس بمدينة يوكوهاما اليابانية.وسلطت الضوء في الإطار ذاته على تأكيد الرئيس السيسي أن الدول الإفريقية مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات كبيرة تتزايد خلالها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع.وواكبت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة 54 فلسطيني إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية.ونشرت في هذا الصدد، تنديد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بقرار كل من "ناورو" و"هندوراس" الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.ونقلت الصحف تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من وقوع حرب أهلية في ليبيا إذا لم يتم اتخاذ خطوات على المدى القصير لوضع حد للنزاع بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.وتابعت الوضع الميداني في اليمن، لافتة مواصلة ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران قصف الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في الحديدة غرب البلاد.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، عن تمديد مجلس الأمن الدولي مهمة الجنود الدوليين المنتشرين في جنوب لبنان ضمن قوة "اليونيفيل"، وتحذيره من اندلاع نزاع جديد بين بيروت وتل أبيب.// انتهى //10:05ت م0014