جدة 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:05ت م0015