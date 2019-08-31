بكين 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسسجل النشاط الصناعي الصيني انكماشًا للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، فيما شددت الولايات المتحدة ضغوطاتها بفرض رسوم جمركية إضافية على بكين، ومع تباطؤ الطلب الداخلي في الصين.ومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة يوم غد فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على مليارات الدولارات من البضائع الصينية، في تصعيد حاد في الحرب التجارية بين البلدين.وستكون هذه أولى مرحلتي فرض تعرفات جمركية إضافية.وحتى الآن، فرضت واشنطن رسومًا على نحو 250 مليار دولار من البضائع الصينية، بينما ردت بكين برسوم على ما يساوي 110 مليارات دولار من السلع الأمريكية تشمل حبوب الصويا والتفاح.وانخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي، وهو مقياس لأوضاع الصناعة في الصين، إلى 49,5 الشهر الماضي، في انخفاض ضئيل عن يوليو حين بلغ المؤشر 49,7، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.لكن المؤشر يبقى دون مستوى 50، الحد الفاصل الذي يدلّ على نمو القطاع أو انكماشه. وانخفض كذلك المؤشر الفرعي الجديد لطلبات التصدير والاستيراد من يوليو ويبقى في حالة انكماش.// انتهى //10:14ت م0017