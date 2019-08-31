الرياض 01 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسرفع معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان بالغ اعتزازه وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشارا في الديوان الملكي.ودعا معاليه الله جل وعلا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة -حفظها الله- فيما سيقوم به من أعمال لخدمة الدين ثم الملك والوطن بحول الله تعالى.كما عبر معاليه عن خالص شكره وامتنانه لما لقيه من دعم غير محدود أثناء رئاسته لهيئة حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة له لخدمة دينه وقيادته ووطنه مع زملائه أعضاء مجلس هيئة حقوق الانسان ومنسوبيها لتنفيذ التوجيهات السامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وما تحقق من إنجازات لم يكن لتتم لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله- ، وقال: مهما قدم الإنسان لقيادته ووطنه فلن يفيها حقها.وعدّ معاليه هذه الثقة الملكية الغالية تشريفاً وتكليفاً يتشرف ويعتز بها أيما اعتزاز ،داعيا الله جل وعلا أن يحفظ لهذا الوطن العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //10:15ت م0018