رام الله 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها في القدس مخالف للإجماع الدولي وللقانون والقرارات الدولية، ومرفوض من الفلسطينيين وكل المؤيدين في إمكانية الوصول لحل سياسي قائم على مبدأ حل الدولتين.وتناولت صحف الصباح إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت شرق غزة وفي كفر قدوم.وأوردت خبر اقتحام مئات المستوطنين أمس الجمعة، عين بوبين في قرية دير بزيع غرب مدينة رام الله.// انتهى //10:18ت م0020