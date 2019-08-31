إسلام آباد 1 محرم 1441 هـ الموافق 31 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم نزول آلاف الباكستانيين أمس الجمعة إلى الشوارع بدعوة رئيس الوزراء عمران خان لإبداء التضامن مع الشعب الكشميري ضد سياسة نيودلهي في كشمير الهندية.وأخبرت عن استمرار الحكومة الباكستانية في التواصل مع زعماء وقادة الدول لإبراز القضية الكشميرية وتوضح وضع الكشميريين الذين يواجهون حظر التجوال الذي فرضته السُلطات الهندية في الإقليم منذ الخامس من أغسطس الجاري.وأشارت إلى بدء القوات المسلحة الباكستانية تمارين عسكرية مشتركة مع نظيرتها الصينية لتعزيز جاهزيتها القتالية في ظل الظروف الإقليمية.وتناقلت أنباء اتفاق باكستان ومصر على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية بما في ذلك الإنتاج الدفاعي والتدريب العسكري والتمارين العسكرية المشتركة.وحذرت من إمكانية تعرض المناطق الشمالية من باكستان لموجة جديدة من الأمطار الغزيرة والسيول المدمرة.وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل أربعين مسلحًا من عناصر حركة طالبان بعمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في كابول وأقاليم أخرى.// انتهى //10:19ت م0021